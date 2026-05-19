Меркель отказалась быть представителем ЕС на мирных переговорах с россией

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не планирует участвовать в процессе мирных переговоров с россией для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Euractiv.

11 мая 2026, 16:40

Как отмечается, Меркель заявила, что не считает себя как бывшего чиновника подходящей кандидатурой на роль переговорщика. При этом она считает, что лидер Кремля владимир путин «серьезно воспримет» только нынешних лидеров стран ЕС.

«Я сожалею о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал», – заявила Меркель во время мероприятия в Берлине в понедельник, 18 мая.

Также бывшая канцлер ФРГ призвала лидеров Европейского Союза к прямым переговорам с россией и подчеркнула необходимость сохранения открытых дипломатических каналов.

«Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность. Вот что, по моему мнению, является важным», – сказала она.

При этом указывается, что Меркель на протяжении шестнадцати лет пребывания на посту немецкого канцлера имела напряженные, но в основном функциональные отношения с путиным.

Как известно, Европейский Союз обсуждает назначение представителя для возможных мирных переговоров по Украине на фоне того, что команда президента США сосредоточена на ирано-израильском кризисе. По данным издания Politico, одним из вариантов является бывшая канцлер Германии.

Напомним, лидеры стран Европы уже не впервые высказываются о необходимости возобновить диалог с рф. В частности, президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что европейским странам стоит начать прямые переговоры с РФ, поскольку американская политика по войне в Украине больше не соответствует интересам самой Европы.

А премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Европе стоит вести прямой диалог с путиным и привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

