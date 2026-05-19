Россия ночью атаковала Украину более чем 200 беспилотниками: сколько сбила ПВО

В ночь на 19 мая российские войска выпустили по Украине 209 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 180 целей.
Российские войска в ночь на 19 мая выпустили по Украине 209 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 209 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орёл, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецкой области, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 180 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, дроны-имитаторы типа «Пародия» на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Напомним, в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум трое человек, продолжается поисково-спасательная операция.

А в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате массированной ночной атаки рф на Днепр возросло до 22 человек, среди них – двое детей.

