Россия ночью атаковала Украину более чем 200 беспилотниками: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 19 мая выпустили по Украине 209 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 209 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орёл, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф., ВОТ Донецкой области, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 180 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, дроны-имитаторы типа «Пародия» на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Напомним, в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум трое человек, продолжается поисково-спасательная операция.

А в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате массированной ночной атаки рф на Днепр возросло до 22 человек, среди них – двое детей.

