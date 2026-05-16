Стало известно, когда путин поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Политика
Читати українською
Владимир путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином и подписания новых документов между странами.
Фото: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

Глава Кремля владимир путин 19-20 мая совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщили в Кремле.

Китай анонсировал визит Си Цзиньпина в СШАЛидер КНР Си Цзиньпин посетит США по приглашению президента Дональда Трампа после переговоров в Пекине.

Отмечается, что во время визита путин проведёт переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Стороны планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную ситуацию.

В Кремле заявили, что по итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.

Напомним, во время переговоров в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну рф против Украины. Тогда Трамп заявил, что ожидает возобновления мирных переговоров и назвал российские удары по Украине «печальными».

Также во время встречи 14 мая лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Тайвань и дальнейший диалог между Вашингтоном и Пекином.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Страна-террорист россия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украину вернули тела еще более 500 погибших защитников
Стало известно, когда путин поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Эстония продлила ограничение работы границы с россией
Китай анонсировал визит Си Цзиньпина в США
Осколок российской космической ракеты может упасть над одной из стран Европы
В США назвали наиболее вероятный сценарий завершения войны в Украине
ПВО ликвидировала почти все российские дроны во время ночной атаки
Трамп заявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»
ОАЭ планируют удвоить экспорт нефти в обход Ормузского пролива к 2027 году
статьяУкраина на Евровидении: какой след оставила страна за годы участия в конкурсе
Больше новостей