Стало известно, когда путин поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Глава Кремля владимир путин 19-20 мая совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что во время визита путин проведёт переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Стороны планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную ситуацию.

В Кремле заявили, что по итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.

Напомним, во время переговоров в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну рф против Украины. Тогда Трамп заявил, что ожидает возобновления мирных переговоров и назвал российские удары по Украине «печальными».

Также во время встречи 14 мая лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Тайвань и дальнейший диалог между Вашингтоном и Пекином.

