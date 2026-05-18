В Киеве задержали мошенников, выманивших у экс-премьера около 7 млн гривен

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум мужчинам, которых подозревают в мошенничестве в отношении бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенка. По данным следствия, они выманили у него около 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Имя потерпевшего официально не называли, однако, по информации источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, речь идет именно о Валерии Пустовойтенко.

Следствие считает, что к схеме причастны 19-летний и 26-летний мужчины. В апреле 2026 года они позвонили экс-премьеру, представившись сотрудником СБУ и следователем полиции. После этого прислали 79-ному политику поддельные повестки на допрос и заявили о якобы открытом уголовном деле из-за закупки дронов типа Shahed для российской армии.

По данным правоохранителей, под психологическим давлением Пустовойтенко согласился на так называемый «обыск по видеосвязи», во время которого показал свои сбережения. Впоследствии он сложил деньги в пакет и передал их мужчине, который прибыл к его дому.

По информации Офиса генпрокурора, экс-премьер отдал 110 710 долларов, 10 200 евро, а также сбережения в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах.

Следователи установили, что доллары и евро подозреваемые перевели на криптовалютный счет организатора схемы. Другую валюту обменник принимать отказался, а во время обыска автомобиля одного из фигурантов эти средства изъяли.

В настоящее время обоим мужчинам сообщили о подозрении в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 4,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.

Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников мошеннической схемы.

Ранее украинцев предупреждали о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники присылают украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

