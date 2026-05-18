Зеленский анонсировал новые кадровые решения в дипломатическом корпусе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с представителями правительства и парламента о планируемых кадровых изменениях, в частности, в дипломатическом корпусе.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, провел совещание с представителями правительства и парламента, в ходе которого обсуждались кадровые вопросы.

Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера.

Согласно словам Зеленского, участие в этой встрече приняли представители правительства и народные депутаты.

«Мы провели сегодня довольно продолжительное, детальное совещание – члены правительства, наши парламентарии – по кадровым вопросам, которые требуют решения. Нужно больше активной внутренней работы в государстве», – заявил президент.

Зеленский также заявил о необходимости изменений в дипломатическом корпусе, поскольку отдельные вопросы требуют замены и исправления.

При этом президент не уточнил, о каких именно кадровых решениях идет речь и каких должностей это может касаться.

«В ближайшие недели мы будем все это решать. Я хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной», – добавил глава государства.

Как известно, в начале месяца Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве на уровне заместителей министров и приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.

Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров принял ряд решений, предусматривающих кадровые изменения в ключевых компаниях энергетического и оборонного секторов.

