Зеленский анонсировал новые кадровые решения в дипломатическом корпусе

Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, провел совещание с представителями правительства и парламента, в ходе которого обсуждались кадровые вопросы.
Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера.
Согласно словам Зеленского, участие в этой встрече приняли представители правительства и народные депутаты.
«Мы провели сегодня довольно продолжительное, детальное совещание – члены правительства, наши парламентарии – по кадровым вопросам, которые требуют решения. Нужно больше активной внутренней работы в государстве», – заявил президент.
Зеленский также заявил о необходимости изменений в дипломатическом корпусе, поскольку отдельные вопросы требуют замены и исправления.
При этом президент не уточнил, о каких именно кадровых решениях идет речь и каких должностей это может касаться.
«В ближайшие недели мы будем все это решать. Я хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной», – добавил глава государства.
Как известно, в начале месяца Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве на уровне заместителей министров и приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.
Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров принял ряд решений, предусматривающих кадровые изменения в ключевых компаниях энергетического и оборонного секторов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»