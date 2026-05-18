От начала года ни одно коррупционное дело не завершилось тюремным заключением – Опендатабот

В 2026 году ни одно коррупционное дело в Украине не завершилось реальным заключением – все приговоры ограничились штрафами.

Об этом сообщает сервис Опендатабот.

15 мая 2026, 14:11

Всего за первые четыре месяца года суды вынесли более 800 решений по делам о коррупции и связанных правонарушениях, что на 27% меньше, чем в прошлом году. По данным аналитиков, 93% всех решений носят административный характер, а более 90% касаются нарушений, связанных с декларациями. Дела о взяточничестве составляют всего 6%, еще 3% – конфликты интересов.

Из 814 решений только 52 были уголовными, однако даже в этих случаях суды не назначали лишение свободы, общественные работы или ограничение свободы. Максимальный штраф достиг 34 тысяч гривен. В частности, такой штраф получила женщина, которая пыталась передать 300 евро взятки пограничнику на пункте пропуска «Мамалыга» в Черновицкой области за беспрепятственный выезд за границу. Деньги конфисковали в пользу государства.

Больше всего решений по коррупционным делам в этом году приняли суды:

Львовской области – 79 случаев,

Днепропетровской области – 67,

Харьковской области – 56,

Киевской области – 54,

Одесской области – 48.

В то же время 2025 год стал рекордным по количеству решений по коррупционным делам – суды вынесли 4086 приговоров, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 году. Несмотря на то, что 97% наказаний тогда также ограничились штрафами, в прошлом году суды все же назначали реальные сроки заключения, общественные работы и ограничение свободы.

Самый суровый приговор прошлого года – 10 лет лишения свободы – получил сержант штурмовой роты на Сумщине за продажу военной оптики стоимостью более 4,5 млн грн, в частности тепловизоров и приборов ночного видения.

