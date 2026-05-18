Защищено почти 1200 км маршрутов: Федоров озвучил темпы антидронового строительства

Госспецтрансслужба перешла на усиленный режим работы по размещению антидроновой защиты на логистических маршрутах вдоль линии фронта и закрыла от оккупантов почти 1200 км дорог.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

«1170+ км маршрутов уже защищено – вдвое ускорили строительство антидроновой защиты в прифронтовых регионах», – написал он.

Из-за того, что враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта, украинские дорожники активизировали усилия по заданию Минобороны. Таким образом, за последние месяцы скорость строительства антидроновой защиты дорог увеличилась вдвое. По сравнению с 2025 годом, темпы выросли с 4 до 8,5 км ежедневно.

«Только за февраль – апрель обустроено 430 км антидроновой защиты и восстановлено 106 км дорог», – сообщил Федоров.

Он подчеркивает, что такое решение позволило обеспечивать устойчивую логистику, быстро поставлять ресурсы и безопасно эвакуировать раненых даже под обстрелами врага.

Также в прифронтовых регионах пяти областей ведутся работы по восстановлению дорог. По словам министра, уже восстановлено более 60 км дорог. А на трех участках на Запорожском и Харьковском направлениях работы завершены.

«В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика – сохраненные жизни», – подытожил Федоров.

Напомним, недавно в Украине испытали новую ИИ-турель для борьбы с российскими беспилотниками. Система уже работает на фронте, самостоятельно сопровождает цели и помогает уничтожать дроны.

А в апреле Украина начала внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Также Михаил Федоров анонсировал развертывание в Силах обороны единой системы управления дронами.

Тем временем, Силы беспилотных систем ВСУ впервые в мире сбили вражеский БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

