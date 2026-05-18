Защищено почти 1200 км маршрутов: Федоров озвучил темпы антидронового строительства

Национальная безопасность
Украина вдвое ускорила темпы строительства антидроновой защиты в прифронтовых регионах. Всего от дроновых атак оккупантов на сегодняшний день защищено почти 1200 км логистических маршрутов.
Госспецтрансслужба перешла на усиленный режим работы по размещению антидроновой защиты на логистических маршрутах вдоль линии фронта и закрыла от оккупантов почти 1200 км дорог.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

«1170+ км маршрутов уже защищено – вдвое ускорили строительство антидроновой защиты в прифронтовых регионах», – написал он.

Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир

Из-за того, что враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта, украинские дорожники активизировали усилия по заданию Минобороны. Таким образом, за последние месяцы скорость строительства антидроновой защиты дорог увеличилась вдвое. По сравнению с 2025 годом, темпы выросли с 4 до 8,5 км ежедневно.

«Только за февраль – апрель обустроено 430 км антидроновой защиты и восстановлено 106 км дорог», – сообщил Федоров.

Он подчеркивает, что такое решение позволило обеспечивать устойчивую логистику, быстро поставлять ресурсы и безопасно эвакуировать раненых даже под обстрелами врага.

Также в прифронтовых регионах пяти областей ведутся работы по восстановлению дорог. По словам министра, уже восстановлено более 60 км дорог. А на трех участках на Запорожском и Харьковском направлениях работы завершены.

«В современной войне логистика определяет устойчивость фронта. Защищенная логистика – сохраненные жизни», – подытожил Федоров.

Напомним, недавно в Украине испытали новую ИИ-турель для борьбы с российскими беспилотниками. Система уже работает на фронте, самостоятельно сопровождает цели и помогает уничтожать дроны.

А в апреле Украина начала внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Также Михаил Федоров анонсировал развертывание в Силах обороны единой системы управления дронами.

Тем временем, Силы беспилотных систем ВСУ впервые в мире сбили вражеский БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

Михаил Федоров Эвакуация Минобороны БПЛА Дрон Война в Украине Логистика Фронт Атака рф на Украину
