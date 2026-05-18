Ощадбанк выиграл дело относительно своих инкассаторов, задержанных в Венгрии

Ощадбанк добился полного отмены решений венгерских властей в отношении семи своих инкассаторов, которых ранее задержали вместе с инкассаторскими автомобилями во время перевозки средств из Вены в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, захваченные в марте (дополнено) Украина получила обратно средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года.

Соответствующие ограничения, в частности решение о депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону для сотрудников на три года, были аннулированы 18 мая Генеральной дирекцией полиции по делам иностранцев Венгрии.

Как отметили в банке, также было принято решение об удалении соответствующих записей из государственных реестров. Основанием для отмены ограничений стало уведомление венгерского органа по вопросам конституционной защиты об отзыве предыдущих выводов относительно якобы угрозы национальной безопасности со стороны украинских граждан.

«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права. Эта победа демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и последовательность в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях», – отметил Юрий Кацион, глава правления Ощадбанка, который возглавлял команду банка в Венгрии.

Напомним, в начале марта в Венгрии произошло безосновательное задержание двух бронированных автомобилей Ощадбанка и семи инкассаторов, которые осуществляли перевозку золота и иностранной валюты. Конфликт возник во время планового рейса из Австрии в Украину, а общая стоимость задержанного груза составила более 75 млн долларов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать «украинской военной мафии», и потребовал официальных разъяснений от украинской стороны.

Позднее Киеву удалось освободить семерых инкассаторов, а 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами.

