В Латвии фиксировали появление неизвестного дрона вблизи границы с рф

Утром в воскресенье, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны в приграничных районах из-за появления неизвестного беспилотника.

Об этом говорится в заявлении латвийских вооруженных сил в сети Х.

В ведомстве отметили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство для оперативного реагирования на потенциальные угрозы. Латвия усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, развернув дополнительные подразделения.

Военные предостерегли, что на фоне российской агрессии против Украины возможны повторные случаи нарушения воздушного пространства или приближения иностранных дронов к границам страны. Жителей приграничных районов призвали соблюдать правила безопасности, в частности оставаться в укрытиях и придерживаться принципа «двух стен».

Впоследствии в вооруженных силах Латвии подтвердили, что воздушная угроза была устранена, а беспилотник покинул территорию страны. Также сообщается, что для реагирования были привлечены истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии.

Напомним, ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время массовой атаки на Украину 13 мая.

Эстония ожидает от Украины усиления контроля над беспилотниками после нескольких случаев нарушения воздушного пространства стран Балтии. В Таллине подчеркивают, что поддерживают право Киева атаковать российские цели, однако призывают минимизировать риски для территории государств НАТО.

