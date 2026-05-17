Путин заявил о готовности ядерной ракеты «Сармат»

Владимир путин заявил о якобы успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Об этом сообщает CNN.

По словам главы Кремля, ракету планируют поставить на боевое дежурство до конца этого года.

Как отмечает телеканал, по данным Альянса противоракетной обороны, ожидаемая дальность полета «Сармата» превышает 10 тысяч километров, а ракета может нести до 16 ядерных боеголовок.

В то же время путин утверждает, что дальность полета ракеты якобы превышает 35 тысяч километров.

«Совокупная мощность ракеты более чем в четыре раза превышает показатели любого известного западного аналога», – заявил он.

В НАТО ракету «Сармат» называют «Сатана II».

По данным CSIS, эта ракета должна заменить советскую межконтинентальную ракету СС-18, разработанную еще в 1970-х годах.

Российский телеграм-канал Astra сообщает, что путин как минимум десять раз с 2021 года заявлял о готовности этой ракеты.

Также сообщалось, что 28 ноября на военном полигоне Ясное в Оренбургской области россии упала и взорвалась ракета. Вероятно, это была МБР «Сармат».

