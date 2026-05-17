Путин заявил о готовности ядерной ракеты «Сармат»

Владимир путин заявил о якобы успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Об этом сообщает CNN.
По словам главы Кремля, ракету планируют поставить на боевое дежурство до конца этого года.
Как отмечает телеканал, по данным Альянса противоракетной обороны, ожидаемая дальность полета «Сармата» превышает 10 тысяч километров, а ракета может нести до 16 ядерных боеголовок.
В то же время путин утверждает, что дальность полета ракеты якобы превышает 35 тысяч километров.
«Совокупная мощность ракеты более чем в четыре раза превышает показатели любого известного западного аналога», – заявил он.
В НАТО ракету «Сармат» называют «Сатана II».
По данным CSIS, эта ракета должна заменить советскую межконтинентальную ракету СС-18, разработанную еще в 1970-х годах.
Российский телеграм-канал Astra сообщает, что путин как минимум десять раз с 2021 года заявлял о готовности этой ракеты.
Напомним, путинская марионетка – Дмитрий Медведев, известный громкими угрозами миру, стал значительно реже упоминать ядерное оружие в своей риторике, чем в первые годы полномасштабного вторжения. К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело», проведя контент-анализ заявлений бывшего президента рф в публичном пространстве. Подробнее – на инфографике.
Также сообщалось, что 28 ноября на военном полигоне Ясное в Оренбургской области россии упала и взорвалась ракета. Вероятно, это была МБР «Сармат».
Владимир путин в конце 2022 года заявлял, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Как отметили в украинской разведке, россия из года в год упоминает это угрозу, но дальше разговоров дело не идет. Обещания вооружиться «Сарматом» начали звучать в россии еще в 2014 году, что из этого вышло – на инфографике «Слово и дело».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»