В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет из-за взрывчатки

В Тринидаде и Тобаго задержали украинский грузовой самолет Ан-12 после того, как во время проверки на борту обнаружили взрывчатые вещества.

Об этом сообщает ArabNews.

Инцидент произошел в международном аэропорту Пиарко. По информации местных правоохранителей и таможенных служб, взрывчатку нашли во время осмотра грузового самолета, выполнявшего рейс в Ливию. Предварительно установлено, что опасный груз не был надлежащим образом задекларирован в сопроводительной документации.

После обнаружения взрывчатых веществ самолет временно задерживали для проведения дополнительной проверки и следственных действий. Власти Тринидада и Тобаго выясняли происхождение взрывчатки, законность ее транспортировки и возможные нарушения международных правил перевозки опасных грузов.

Информации о задержании членов экипажа или предъявлении подозрений не поступало.

К проверке подключились представители правоохранительных органов и службы авиационной безопасности. При этом местные власти не раскрывают деталей относительно типа обнаруженных взрывчатых веществ, их объема или назначения.

По данным СМИ, самолет принадлежит украинскому оператору грузовых авиаперевозок. Официальная информация о конечном получателе груза в Ливии на данный момент не обнародована.

Напомним, в октябре прошлого года в Польше задержали агента российской военной разведки ГРУ, который перевозил замаскированные взрывчатые материалы. Российские спецслужбы планировали в стране, а также в соседних Литве и Германии, серию диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчатки.

