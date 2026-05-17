В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет из-за взрывчатки

Мир
Читати українською
В Тринидаде и Тобаго правоохранители задержали украинский грузовой самолет Ан-12, направлявшийся в Ливию, после обнаружения на борту взрывчатых веществ.
Defense Express

В Тринидаде и Тобаго задержали украинский грузовой самолет Ан-12 после того, как во время проверки на борту обнаружили взрывчатые вещества.

Об этом сообщает ArabNews.

Инцидент произошел в международном аэропорту Пиарко. По информации местных правоохранителей и таможенных служб, взрывчатку нашли во время осмотра грузового самолета, выполнявшего рейс в Ливию. Предварительно установлено, что опасный груз не был надлежащим образом задекларирован в сопроводительной документации.

После обнаружения взрывчатых веществ самолет временно задерживали для проведения дополнительной проверки и следственных действий. Власти Тринидада и Тобаго выясняли происхождение взрывчатки, законность ее транспортировки и возможные нарушения международных правил перевозки опасных грузов.

Информации о задержании членов экипажа или предъявлении подозрений не поступало.

К проверке подключились представители правоохранительных органов и службы авиационной безопасности. При этом местные власти не раскрывают деталей относительно типа обнаруженных взрывчатых веществ, их объема или назначения.

По данным СМИ, самолет принадлежит украинскому оператору грузовых авиаперевозок. Официальная информация о конечном получателе груза в Ливии на данный момент не обнародована.

Напомним, в октябре прошлого года в Польше задержали агента российской военной разведки ГРУ, который перевозил замаскированные взрывчатые материалы. Российские спецслужбы планировали в стране, а также в соседних Литве и Германии, серию диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчатки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Задержание Самолет Авиация Взрывчатка
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия атаковала Украину 287 дронами: сколько ликвидировала ПВО
Израиль атаковал Ливан через несколько часов после продления перемирия
В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет из-за взрывчатки
Ночной обстрел Днепра: в ОВА уточнили последствия и количество пострадавших
В Московской области после массированной атаки дронами вспыхнули пожары: что было под ударом
В Хмельницком запретили езду на электросамокатах после гибели ребенка
Правительство усилит поддержку бизнеса в прифронтовых общинах: что планируют делать
Рф атаковала Днепр, Харьков и Запорожье: есть раненые и разрушения
Евровидение 2026: стало известно кто победил и какое место заняла Украина
Лидер правопопулистов объяснил решение его партии снять флаг Украины у админздания в Эссексе
Больше новостей