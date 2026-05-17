Стармер намеревается уйти с поста премьера Британии – СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост и наметить график своей отставки.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Стармер осознает политическую ситуацию и считает нынешнюю нестабильность недопустимой.

«Кир понимает политическую реальность. Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать все достойно и так, как посчитает нужным. Он составит график», – цитирует источник автор материала.

В то же время отмечается, что точные сроки возможного объявления пока неизвестны. Часть соратников премьера призывает его воздержаться от любых заявлений до публикации результатов опросов и подсчета голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

Напомним, позиции Кира Стармера существенно пошатнулись после успеха правопопулистской партии Reform UK на местных выборах.

О его отставке в последний раз говорили еще в феврале, после того как британский премьер оказался в эпицентре дипломатического скандала, связанного с назначением Питера Мендельсона, фигурировавшего в «файлах Эпштейна», послом в США.

