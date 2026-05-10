Эстония призвала Украину усилить контроль над дронами после инцидентов в Балтии

Эстония призвала Украину усилить контроль над беспилотниками после нескольких случаев нарушения воздушного пространства стран Балтии.
Эстония ожидает от Украины усиления контроля над беспилотниками после нескольких случаев нарушения воздушного пространства стран Балтии. В Таллине подчеркивают, что поддерживают право Киева атаковать российские цели, однако призывают минимизировать риски для территории государств НАТО.

Об этом пишет ERR.

По данным эстонских властей, за последние месяцы несколько дронов, которые могли быть запущены в ходе атак на российские объекты в районе Балтийского моря, попали в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Финляндии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает возможность отправки украинских экспертов в регион. По его словам, это поможет усилить безопасность воздушного пространства союзников и предотвратить подобные случаи в будущем.

В Таллине подтвердили, что вопрос уже обсуждали украинские и эстонские должностные лица. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Украина должна лучше контролировать полеты своих беспилотников.

«Самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность», – заявил он.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна поддерживает право Украины на самооборону, но в то же время обеспокоена возможностью более серьезных инцидентов. По его словам, существует риск того, что россия может перехватывать или перенаправлять украинские беспилотники в сторону территории НАТО.

На данный момент Украина и Эстония обсуждают технические решения, которые должны помочь избежать подобных ситуаций. Среди возможных вариантов – изменение маршрутов полета и внедрение систем автоматического самоуничтожения дронов в случае отклонения от заданного курса.

Напомним, жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупреждали о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки рф на Украину.

В то же время 12 апреля в регионе Ляэне-Вирумаа в Эстонии обнаружили обломок беспилотника, который, по предварительным оценкам, мог быть частью украинского дрона.

