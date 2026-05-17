Ночной обстрел Днепра: в ОВА уточнили последствия и количество пострадавших

В ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела произошли пожары, повреждены частные дома и предприятие.
В ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска в очередной раз атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе произошли пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 23:41 в направлении Днепра двигалась группа российских ударных дронов. Вскоре в городе прогремели взрывы. Позже Ганжа сообщил о нескольких очагах возгорания, в частности загорелся частный дом.

В утренней сводке глава ОВА уточнил, что в результате атаки пострадали три человека, в частности, к медикам обратились двое мужчин в возрасте 50 и 60 лет.

Также в результате ночной атаки повреждения получили предприятие и частные дома.

Кроме этого, взрывы ночью прогремели в Запорожье и Харькове. А накануне в Херсоне из-за обстрелов погиб мужчина и пострадали по меньшей мере двое гражданских.

