Израиль атаковал Ливан через несколько часов после продления перемирия

После переговоров в Вашингтоне и договоренности о новом продлении перемирия Израиль атаковал юг Ливана. В Бейруте сообщили о погибших.
Израиль нанес авиаудары по южному Ливану через несколько часов после договоренности о продлении режима прекращения огня.

Об этом сообщает Guardian.

По данным ливанской стороны, под удар попала клиника, которой управляет связанный с «Хезболлой» Исламский комитет здравоохранения.

В результате атаки погибли шесть человек, среди которых трое парамедиков.

Израильские военные заявили, что удар был нанесен по боевикам «Хезболлы», которые якобы готовили ракетный обстрел израильских сил на юге Ливана.

Новые удары произошли вскоре после завершения переговоров между представителями Израиля и Ливана в Вашингтоне.

По их итогам стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней.

В настоящее время израильские военные продолжают находиться на части территории южного Ливана.

Напомним, 24 апреля Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели после переговоров в Белом доме при участии представителей США и обеих стран.

На следующий день ливанская группировка «Хезболла» заявила о «бессмысленности» продленного при посредничестве США перемирия с Израилем из-за продолжающихся боевых действий на территории страны.

США Израиль Ливан Перемирие Хезболла
