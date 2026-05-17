Кулеба рассказал, сколько предприятий не работает на прифронтовых территориях

Более 50% предприятий на прифронтовых территориях Украины либо приостановили работу, либо функционируют в ограниченном режиме. Также в регионах зафиксированы существенные потери рабочих мест.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, на этих территориях сейчас проживают миллионы украинцев, которые ежедневно живут и работают в условиях постоянных обстрелов, высоких рисков для безопасности и разрушения инфраструктуры.

«Сегодня на прифронтовых территориях проживает более 6,6 млн человек. Это общины, которые ежедневно работают в условиях постоянных обстрелов, высоких рисков для безопасности и разрушения инфраструктуры», – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что значительная часть средств государственного фонда регионального развития направляется именно на восстановление прифронтовых общин. Сейчас государство меняет подход к региональной политике: на уровне стратегии впервые официально закреплено понятие прифронтовых территорий и определены отдельные приоритеты их поддержки. Речь идет о восстановлении жилья и критической инфраструктуры, развитии защитных сооружений, а также поддержке медицины, образования, логистики и бизнеса.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что 86% общин, пострадавших от войны, уже включены в перечень прифронтовых территорий. Правительство усилит поддержку бизнеса на этой территории.

Также Кабмин инициировал запуск специальной программы поддержки для предприятий, которые были вынуждены остановить работу из-за постоянных российских обстрелов. Кроме того, внедряются новые механизмы помощи аграрному сектору, в частности вводится страхование военных рисков и предоставляются целевые грантовые программы на восстановление хозяйств.

