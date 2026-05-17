Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж прокомментировал решение снять флаг Украины с здания совета графства Эссекс, заявив о поддержке Украины, однако считает, что иностранным флагам не место на госучреждениях.

Об этом он написал в Facebook.

16 мая 2026, 02:58 В Британии после победы правопопулистов сняли флаг Украины со админздания, где он висел 4 года В графстве Эссекс в Англии новая администрация от партии Reform UK приказала снять флаг Украины со здания местного совета. Оппозиция заявила о риске «прокремлевских сигналов».

По словам Фараджа, его party поддерживает украинский народ, однако выступает против того, чтобы иностранные флаги развевались над государственными зданиями в Великобритании.

«Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении партии Reform UK над нашими государственными зданиями не будут развеваться иностранные флаги», – отметил он.

В то же время глава совета Питер Харрис назвал сам факт замены флага «моментом гордости». Он подчеркнул, что это не влияет на поддержку Украины со стороны жителей Эссекса, которая продолжается с 2022 года и будет продолжаться впредь.

Напомним, скандал вокруг украинской символики в Британии вспыхнул после того, как новоизбранная администрация графства Эссекс от правопопулистской партии Reform UK распорядилась снять флаг Украины с фасада здания местного Совета.

Этому предшествовало поражение Лейбористской партии на местных и региональных выборах. В то время как главный успех продемонстрировала именно политсила Reform UK Найджела Фараджа, которая существенно усилила свое политическое влияние в стране.

Сейчас же, на фоне поражения и исторической потери контроля лейбористов в регионах, премьер-министр Кир Стармер пытается удержать свою должность.

