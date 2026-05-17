Евровидение 2026: стало известно кто победил и какое место заняла Украина

В австрийской Вене завершился финал песенного конкурса «Евровидение». Победителем 2026 года стала конкурсантка из Болгарии Dara с песней Bangaranga, а певица Leléka, которая в этом году представляла Украину, заняла 9 место.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции конкурса.

Болгария побеждает на Евровидении в Вене. Певица Dara с песней «Bangaranga» одержала победу на главном музыкальном конкурсе Европы. Тем временем Leléka заняла 9 место, получив 221 балл, 167 баллов Украина получила от зрителей и 57 – от жюри.

В финале «Евровидения-2026» представительница Украины Leléka вышла на австрийскую арену под номером 7. Вместе с бандуристом Ярославом Джусем она исполнила композицию «Ridnym», благодаря чему на сцене конкурса впервые в истории вживую зазвучала украинская бандура. Певица безупречно и без каких-либо задержек взяла ту самую высокую ноту, за которую ей ранее приписывали рекорд шоу. Зал встретил выступление бурными аплодисментами, а в конце своего перформанса артистка громко выкрикнула: «Слава Украине!».

Напомним, накануне финала уверенным фаворитом опросов была Финляндия, тогда как Украина находилась среди аутсайдеров. После второго полуфинала украинские позиции в букмекерских рейтингах снизились, и по прогнозам, певица Leléka, не попадала в первую «десятку».

Само Евровидение, которое в этом году провели в Вене, прошло на фоне усиленных мер безопасности из-за протестов, связанных с Израилем, чье участие в конкурсе ранее осудил ряд стран.

