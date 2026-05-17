Россия атаковала Украину 287 дронами: сколько ликвидировала ПВО

В ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО ликвидировали 279 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается в сообщении, атака продолжалась с 19:00 16 мая. Россияне запускали ударные дроны типа Shahed, в том числе реактивные модификации, а также БПЛА «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись с территории рф – с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, украинская противовоздушная оборона ликвидировала 279 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных дронов на семи локациях. Также обломки сбитых БПЛА упали еще в семи местах.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска в очередной раз атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе произошли пожары и есть пострадавшие.

Кроме этого, взрывы ночью прогремели в Запорожье и Харькове.

