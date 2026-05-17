В Румынии у границы с Украиной нашли неразорвавшийся реактивный снаряд

В румынском селе Пардина, расположенном неподалеку от границы с Украиной, обнаружили неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Инцидент произошел в субботу, 16 мая, около 15:00. Сообщение об опасной находке поступило с территории необитаемого дома в уезде Тулча.

После обнаружения боеприпаса территорию сразу же оцепили. На месте работают представители полиции, пограничной службы и Румынской службы информации.

По данным технической экспертизы, в корпусе снаряда содержится около двух килограммов взрывчатого вещества. Обстоятельства появления боеприпаса выясняются.

Напомним, во время ночного обстрела Украины 17 апреля один из российских ударных беспилотников залетел в Румынию, нарушив воздушное пространство страны-члена ЕС.

А уже через одиннадцать дней, 28 апреля, похожий инцидент произошел в Молдове – в самом центре Кишинева на крышу жилого дома упал объект, подобный БПЛА, из-за чего пришлось эвакуировать жителей целого подъезда.

Также сообщалось, что 7 мая, после того как российский дрон зафиксировали в Латвии, МИД этой страны безотлагательно вызвал временного поверенного в делах рф и вручил ему официальную ноту протеста.

