Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Херсонской области

Утром 17 мая российские военные сбросили взрывчатку с дрона в селе Ингулец Херсонского района.

Об этом сообщили Херсонская облпрокуратура и Херсонская ОВА.

16 мая 2026, 17:43 Оккупанты ударили по центру Херсона, есть жертва и раненые в тяжелом состоянии В субботу, 16 мая, в результате артиллерийских обстрелов центра Херсона погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

По данным следствия, около 07:00 оккупанты атаковали 36-летнего гражданского мужчину. От полученных ранений он погиб.

Примерно через час российские войска снова атаковали Херсонскую область с дрона.

Под удар попал 63-летний житель Корабельного района Херсона.

Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и туловища.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили 279 вражеских целей.

