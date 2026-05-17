Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Херсонской области

Утром 17 мая российские военные сбросили взрывчатку с дрона в селе Ингулец Херсонского района.
Об этом сообщили Херсонская облпрокуратура и Херсонская ОВА.
По данным следствия, около 07:00 оккупанты атаковали 36-летнего гражданского мужчину. От полученных ранений он погиб.
Примерно через час российские войска снова атаковали Херсонскую область с дрона.
Под удар попал 63-летний житель Корабельного района Херсона.
Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и туловища.
Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили 279 вражеских целей.
В субботу, 16 мая, в результате артиллерийского обстрела центра Херсона погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
