В Латвии упали два дрона с россии, один попал в резервуар нефтебазы

В ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии влетели беспилотники. В Латгальском регионе зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

Об этом сообщили представители латвийской армии и полиции, пишет LSM.

По данным полиции, один из беспилотников упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, примерно в 40 километрах от границы с россией.

В Государственной службе пожарной охраны и спасательных работ сообщили, что при проверке резервуаров с использованием тепловизионного оборудования повышенной температуры выявлено не было.

Глава совета Резекненского края Гунтарс Скудра подтвердил, что беспилотник упал на территории предприятия SIA East-West Transit и попал в пустой резервуар для хранения нефти. По предварительным данным, повреждено несколько резервуаров, но опасной утечки не произошло.

Оперативные службы также сообщили о задымлении на месте падения, однако открытого горения уже не было. В зоне инцидента работали пожарные и технические службы.

Второй беспилотник, который также пересёк воздушное пространство Латвии, пока не найден. Его обломки, вероятно, ищут в районе Виляны.

Полиция Латвии возбудила уголовное дело. В Минобороны страны предположили, что дроны могли быть частью украинских операций против объектов в россии, но подчеркнули, что эта версия пока не подтверждена и требует дополнительной проверки.

Напомним, недавно жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников на фоне российской атаки на Украину.

Также известно, что неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

