В Польше у границы с россией нашли дрон с надписями на кириллице

В Польше недалеко от границы с российской Калининградской областью обнаружили беспилотник с надписями на русском языке.
Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции.
Инцидент произошел в населенном пункте Осека Варминьско-Мазурского воеводства. Дрон нашли посреди поля. После сообщения от анонимного свидетеля на место прибыли правоохранители и профильные службы. Территорию вокруг находки оцепили.
Пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис подтвердила, что информацию о беспилотнике правоохранители получили от очевидца.
По данным RMF24, на корпусе дрона были надписи на кириллице. Также отмечается, что беспилотник оснащен камерой и не относится к типу устройств, которые можно свободно приобрести в обычных магазинах.
Сейчас польские службы устанавливают происхождение дрона и обстоятельства его появления вблизи границы с россией.
Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал в территорию нефтехранилища в городе Резекне.
Также как известно, неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с россией.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»