В Польше у границы с россией нашли дрон с надписями на кириллице

В Польше недалеко от границы с российской Калининградской областью обнаружили беспилотник с надписями на русском языке.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции.

29 марта 2024, 13:44

Инцидент произошел в населенном пункте Осека Варминьско-Мазурского воеводства. Дрон нашли посреди поля. После сообщения от анонимного свидетеля на место прибыли правоохранители и профильные службы. Территорию вокруг находки оцепили.

Пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис подтвердила, что информацию о беспилотнике правоохранители получили от очевидца.

По данным RMF24, на корпусе дрона были надписи на кириллице. Также отмечается, что беспилотник оснащен камерой и не относится к типу устройств, которые можно свободно приобрести в обычных магазинах.

Сейчас польские службы устанавливают происхождение дрона и обстоятельства его появления вблизи границы с россией.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал в территорию нефтехранилища в городе Резекне.

Также как известно, неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с россией.

