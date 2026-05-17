На Сумщине школьник пострадал из-за взрыва неизвестного предмета, который принес домой

В Роменском районе Сумской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

По данным правоохранителей, ребенок нашел неизвестный предмет в одном из населенных пунктов района и принес его домой.

Позже опасная находка взорвалась, когда мальчик находился рядом. В результате взрыва ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Правоохранители также призвали граждан не трогать подозрительные предметы и сразу сообщать о них соответствующим службам.

Напомним, 23 марта в Буче Киевской области произошли два взрыва неизвестных устройств возле жилого дома. В результате инцидента ранения получили двое правоохранителей.

