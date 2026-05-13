Российские военные атаковали исторический центр Херсона, есть пострадавшие

Российская армия около 8 утра, 13 мая, ударила дронами по центру Херсона, где расположены исторические памятники и большинство админзданий. В результате атаки пострадали как минимум 4 человека.

Об этом сообщают в Херсонской горадминистрации и обладминистрации.

По данным ГВА, удар пришелся по Центральному району.

Уже известно о четырех пострадавших с взрывными ранениями различной степени тяжести. Они доставлены в местные больницы.

Позже в Херсонской ГВА уточнили, что пострадала 75-летняя херсонка. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Также сотрудники полиции доставили в медучреждение 37-летнего мужчину. У него – взрывная травма и осколочное ранение.

Впоследствии в больницу доставили еще двух раненых мужчин. Общее количество пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА возросло до 4.

«Полицейские доставили в больницу херсонцев 55 и 67 лет. У обоих пострадавших – взрывные травмы. Старший мужчина также получил осколочное ранение грудной клетки, у младшего – травмировано правое плечо», – говорится в сообщении ГВА.

Сейчас на месте удара продолжается дообследование территории. Работают медики, спасатели, полиция и другие службы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Ранее 13 мая российские войска ударили беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, более 7 тысяч абонентов остались без света.

Также накануне российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 11 гражданских получили пораненя.

Как известно, всего в ночь на 13 мая оккупанты выпустили по Украине 139 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.