Российские военные атаковали исторический центр Херсона, есть пострадавшие

Национальная безопасность
Читати українською
13 мая войска рф ударили БПЛА по Центральному району города Херсон. Люди, находившиеся неподалеку, получили осколочные ранения. Медики доставили их в больницы.
Рravdatutnews

Российская армия около 8 утра, 13 мая, ударила дронами по центру Херсона, где расположены исторические памятники и большинство админзданий. В результате атаки пострадали как минимум 4 человека.

Об этом сообщают в Херсонской горадминистрации и обладминистрации.

По данным ГВА, удар пришелся по Центральному району.

Уже известно о четырех пострадавших с взрывными ранениями различной степени тяжести. Они доставлены в местные больницы.

Позже в Херсонской ГВА уточнили, что пострадала 75-летняя херсонка. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Также сотрудники полиции доставили в медучреждение 37-летнего мужчину. У него – взрывная травма и осколочное ранение.

Впоследствии в больницу доставили еще двух раненых мужчин. Общее количество пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА возросло до 4.

«Полицейские доставили в больницу херсонцев 55 и 67 лет. У обоих пострадавших – взрывные травмы. Старший мужчина также получил осколочное ранение грудной клетки, у младшего – травмировано правое плечо», – говорится в сообщении ГВА.

Сейчас на месте удара продолжается дообследование территории. Работают медики, спасатели, полиция и другие службы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Ранее 13 мая российские войска ударили беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, более 7 тысяч абонентов остались без света.

Также накануне российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 11 гражданских получили пораненя.

Как известно, всего в ночь на 13 мая оккупанты выпустили по Украине 139 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Пострадавшие Армия Херсон БПЛА Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаЧем опасен хантавирус и как от него защититься
ВАКС приостановил слушание дела покровского экс-судьи из-за мобилизации
Ирак и Пакистан заключили ряд энергетических соглашений с Ираном – СМИ
Российские военные атаковали исторический центр Херсона, есть пострадавшие
Силы ПВО в течение ночи обезвредили 111 российских беспилотников
Россия ночью ударила по подстанции на Полтавщине, более 7 тысяч потребителей без света
Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к новым случаям хантавируса
Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины, есть погибшие и более десятка раненых
Россия вербует онлайн агентов для убийств и диверсий в Европе
Иран сохранил 70% ракетного потенциала, несмотря на слова Трампа о разгроме – NYT
Больше новостей