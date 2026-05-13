Рф ударила по маршрутке в Херсоне и остановке в Хмельницком, есть пострадавшие

Россия 13 мая начала массированный обстрел Украины, запустив сотни БПЛА. Войска путина ударили по маршрутке в Херсоне и атаковали Хмельницкую область. Один из обломков упал возле остановки общественного транспорта. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают пресс-служба Херсонской ОВА и глава Хмельницкой ОВА в Телеграм-каналах.

Так, в Херсоне в 11:00 россияне атаковали с дрона маршрутку в центральной части города. Известно уже о девяти пострадавших, среди которых с травмами средней тяжести 57-летняя женщина и 65-летний мужчина. В основном люди получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

13 мая 2026, 12:58 Россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины – ГУР ГУР сообщает о начале масштабной комбинированной воздушной атаки россии по территории Украины. В первой волне применяются беспилотники, далее ожидается применение ракет различных типов.

По данным Херсонской ОВА, медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

«Также в больницу доставили 50-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 53 и 24 лет. Они получили взрывные травмы и контузии, у старшего херсонца – еще и осколочные ранения ног. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение», – уточнили позже в ОВА.

В Хмельницкой области известно о трех травмированных людях в результате атаки рф ударными дронами. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что они госпитализированы в медицинские учреждения.

«Вражеская атака на Хмельницкую область продолжается. Наши силы ПВО отражают нападение. В результате атаки известно о трех травмированных людях. Они госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, им оказана медицинская помощь. Состояние стабильное. В небе еще очень много вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях», – написал он.

По данным местных СМИ, один из обломков БПЛА попал возле остановки общественного транспорта. Именно оттуда сообщали об одном пострадавшем.

Напомним, утром 13 мая россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, которая может иметь длительный характер и насчитывать несколько волн ударов с использованием различных средств поражения.

Также ранее сегодня российские военные атаковали исторический центр Херсона. В результате атаки пострадали по меньшей мере 4 человека.

Кроме этого, российские войска ударили беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, более 7 тысяч абонентов остались без света.

А накануне военные рф нанесли серию ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 11 гражданских получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.