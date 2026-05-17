В Хмельницком запретили езду на электросамокатах после гибели ребенка

В Хмельницком запретили движение электросамокатов в пешеходных зонах парков после гибели 11-летнего мальчика в парке Чекмана. В городе ужесточили правила пользования транспортом.
В Хмельницком городские власти запретили движение электросамокатов в пешеходных зонах парков и ряда общественных пространств. Решение приняли после трагического инцидента, в результате которого погиб ребенок.

Отныне электросамокаты не могут передвигаться в таких локациях:

  • парк имени Михаила Чекмана
  • парк имени Ивана Франко
  • парк имени Шевченко
  • дендропарк «Подолье»
  • привокзальная площадь
  • зона у озера в микрорайоне Озерная

В то же время велосипедные дорожки остаются доступными для движения самокатов. Также на пешеходной части улицы Проскуровской планируют ограничить скорость до 10 км/ч.

В городском совете подчеркивают, что электросамокаты являются транспортным средством, а не развлечением, и пользоваться ими нужно в соответствии с правилами дорожного движения.

Родителей призвали более ответственно относиться к тому, что дети пользуются такими средствами передвижения.

Как известно, решение приняли после трагедии 4 мая в парке Чекмана. Там 11-летний мальчик, двигаясь на электросамокате, не справился с управлением, упал и получил тяжелую травму головы. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что проблема безопасности на дорогах из-за использования электросамокатов становится все более острой, ведь количество правонарушений со стороны самокатчиков выросло более чем на 40%.

А недавно под Киевом автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое детей. В результате того жуткого ДТП один мальчик погиб на месте, а другой ребенок получил многочисленные травмы.

