В Хмельницком запретили езду на электросамокатах после гибели ребенка

В Хмельницком городские власти запретили движение электросамокатов в пешеходных зонах парков и ряда общественных пространств. Решение приняли после трагического инцидента, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщает Хмельницкий городской совет.

Местные власти в Хмельницком запретили ездить на самокатах в пешеходных зонах городских парков и нескольких общественных пространств после гибели 11-летнего мальчика.

Отныне электросамокаты не могут передвигаться в таких локациях:

парк имени Михаила Чекмана

парк имени Ивана Франко

парк имени Шевченко

дендропарк «Подолье»

привокзальная площадь

зона у озера в микрорайоне Озерная

В то же время велосипедные дорожки остаются доступными для движения самокатов. Также на пешеходной части улицы Проскуровской планируют ограничить скорость до 10 км/ч.

В городском совете подчеркивают, что электросамокаты являются транспортным средством, а не развлечением, и пользоваться ими нужно в соответствии с правилами дорожного движения.

Родителей призвали более ответственно относиться к тому, что дети пользуются такими средствами передвижения.

Как известно, решение приняли после трагедии 4 мая в парке Чекмана. Там 11-летний мальчик, двигаясь на электросамокате, не справился с управлением, упал и получил тяжелую травму головы. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что проблема безопасности на дорогах из-за использования электросамокатов становится все более острой, ведь количество правонарушений со стороны самокатчиков выросло более чем на 40%.

А недавно под Киевом автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое детей. В результате того жуткого ДТП один мальчик погиб на месте, а другой ребенок получил многочисленные травмы.

