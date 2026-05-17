Правительство усилит поддержку бизнеса в прифронтовых общинах: что планируют делать

Правительство Украины вместе с народными депутатами обсудило усиление поддержки бизнеса и населения в прифронтовых общинах.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, 86% общин, пострадавших от войны, уже включены в перечень прифронтовых территорий. Из-за боевых действий там сократилась занятость, уменьшились инвестиции и упали доходы местных бюджетов.

Приоритет – создать условия, чтобы business мог оставаться и работать даже в сложных условиях. Для этого рассматривают новые инструменты:

льготное кредитование;

налоговые стимулы;

упрощенный доступ к государственному и коммунальному имуществу.

В рамках программы «Сделано в Украине» для прифронтовых регионов действуют расширенные условия поддержки:

гранты «Собственное дело» – до 500 тыс. грн для малого бизнеса;

гранты на оборудование – до 8 млн грн, на восстановление – до 16 млн грн (при условии софинансирования);

компенсация 40% стоимости украинской агротехники для фермеров возле линии фронта;

возмещение части зарплат и ЕСВ для предприятий, восстанавливающихся после повреждений.

Также действует программа страхования военных рисков, которая покрывает до 30 млн грн убытков от разрушения имущества, инфраструктуры и оборудования.

По словам Свириденко, уже согласовано 90 заявок предприятий на общую сумму 1,5 млрд грн компенсаций, а первые выплаты ожидаются в ближайшее время.

Отдельно обсуждается поддержка образования в прифронтовых регионах и предоставление предприятиям статуса критически важных, что позволит сохранять рабочие места и бронировать работников.

Напомним, ранее правительство обновило программу микрогрантов «Собственное дело», благодаря которой украинцы могут получить до 300 тысяч гривен на открытие бизнеса, а также увеличенные суммы финансирования для масштабирования уже действующих проектов.

Также Кабмин инициировал запуск специальной программы поддержки для предприятий, которые были вынуждены остановить работу из-за постоянных российских обстрелов.

Кроме того, Кабинет министров Украины внедряет новые механизмы помощи аграрному сектору, в частности вводит страхование военных рисков и предоставляет целевые грантовые программы на восстановление хозяйств.

