В Германии рассматривают еще одну кандидатуру на роль переговорщика с рф от ЕС

В правящей коалиции Германии рассматривают кандидатуру действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль возможного переговорщика от Европейского Союза в переговорном процессе по войне россии против Украины.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в немецких властях.

По информации издания, вопрос планируют обсудить внутри коалиции в ближайшее время. Собеседники отмечают, что срок полномочий Штайнмайера подходит к концу – нового президента Германии должны избрать 30 января 2027 года.

В коалиции также обсуждают вариант так называемого «переговорного дуэта» с участием Штайнмайера и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В то же время собеседники издания признают, что Шредеру будет сложно самостоятельно выполнять такую роль, поэтому вариант с двумя переговорщиками считают потенциально интересным. Пока неизвестно, насколько широкую поддержку внутри коалиции имеет эта инициатива и идет ли речь прежде всего именно о кандидатуре Штайнмайера.

Напомним, 9 мая путин заявил, что считает Шредера «лучшим кандидатом» на роль посредника между рф и Европейским Союзом.

Однако официальный Берлин отверг предложение Кремля. По данным источников в немецком правительстве, заявление путина расценивают как очередное «фейковое предложение» в рамках гибридной стратегии россии.

