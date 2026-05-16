ВООЗ призывают объявить климатический кризис чрезвычайной ситуацией для здоровья

Ведущие международные эксперты призвали Всемирную организацию здравоохранения признать климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Об этом пишет The Guardian.

Инициативу выдвинула независимая паневропейская комиссия по вопросам климата и здоровья, созданная под эгидой ВООЗ. В своем отчете эксперты пришли к выводу, что масштабы угрозы уже соответствуют критериям чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения международного значения – такой статус ранее приобретал, в частности, COVID-19.

В документе подчеркивается, что климатический кризис непосредственно влияет на здоровье людей через волны жары, наводнения, лесные пожары, загрязнение воздуха, продовольственную нестабильность и распространение инфекционных заболеваний, в частности денге и чикунгуньи.

Бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, возглавлявшая комиссию, заявила, что изменение климата уже представляет угрозу для выживания человечества.

«Климатический кризис, возможно, не является пандемией, но это все равно чрезвычайная ситуация в сфере общественного здоровья, которая угрожает самому здоровью и выживанию человечества. Если мы не будем действовать быстрее и комплекснее, еще миллионы людей могут умереть или столкнуться с болезнями, которые изменят их жизнь», – подчеркнула она.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Эндрю Хейнс, главный научный советник комиссии, отметил, что ВООЗ уже признавала изменение климата серьезной угрозой, однако теперь нужны более решительные действия. По его словам, продолжение выбросов парниковых газов в нынешних объемах будет только усиливать риски для здоровья нынешних и будущих поколений.

Напомним, за 2025 год в мире зафиксировали ряд температурных рекордов, в частности в Испании температура достигала +45,8°C.

Сейчас страна расширяет сеть климатических укрытий – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару. В стране растет смертность из-за высоких температур.

