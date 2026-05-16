«Большинство операций еще продолжаются»: Зеленский об ударах по рф на этой неделе

Президент Владимир Зеленский показал результаты дальнобойных ударов по территории россии за неделю.
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с результатами дальнобойных ударов по территории россии за последнюю неделю и заявил, что значительная часть операций до сих пор продолжается.

Об этом глава государства сообщил в Teleram.

«Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты», – заявил Зеленский.

По словам президента, среди пораженных целей – самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-27, сухогруз с боеприпасами, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитный ракетный комплекс «Тор», комплекс связи «Редут-2УС», а также российские дроны и другая техника.

Зеленский также напомнил, что украинские силы наносили удары по нефтяной инфраструктуре и кораблям РФ на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта.

«Это вполне справедливые наши ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат «Невинномысский Азот» в городе Невинномысск Ставропольского края рф. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Недавно Силы обороны нанесли серию ударов по стратегическим объектам российских сил, в частности, поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

