В Пенсионном фонде назвали условия получения 100% больничных

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на выплату больничных в размере 100% средней заработной платы.
Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, которое в соответствии с законом выплачивается в зависимости от страхового стажа в размере 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Полную компенсацию больничных получают застрахованные лица со страховым стажем более восьми лет.
Также 100% выплат независимо от стажа предусмотрено для ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Отдельно это касается одного из родителей или опекунов, которые ухаживают за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.
В ПФУ также напомнили, что работники и гиг-специалисты резидентов «Дія Сіті» получают пособие по временной нетрудоспособности независимо от страхового стажа – в размере зарплаты, с которой были уплачены страховые взносы.
Кроме того, 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа выплачивают в случае несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, а также во время беременности и родов.
Напомним, ранее в Гоструда сообщили, что бумажные трудовые книжки после 10 июня останутся действительными. Также украинцам объяснили, как оцифровать документ и что изменится после перехода на электронный формат.
Также в Пенсионном фонде объяснили, почему часть украинцев получила меньшие субсидии в мае. В ПФУ отметили, что это связано с переходом между отопительным и неотопительным сезонами.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»