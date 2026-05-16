В Пенсионном фонде назвали условия получения 100% больничных

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на выплату больничных в размере 100% средней заработной платы.

Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, которое в соответствии с законом выплачивается в зависимости от страхового стажа в размере 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Полную компенсацию больничных получают застрахованные лица со страховым стажем более восьми лет.

Также 100% выплат независимо от стажа предусмотрено для ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отдельно это касается одного из родителей или опекунов, которые ухаживают за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

В ПФУ также напомнили, что работники и гиг-специалисты резидентов «Дія Сіті» получают пособие по временной нетрудоспособности независимо от страхового стажа – в размере зарплаты, с которой были уплачены страховые взносы.

Кроме того, 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа выплачивают в случае несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, а также во время беременности и родов.

