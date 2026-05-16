В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 12 населенных пунктов

В Шевченковской громаде Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из 12 населенных пунктов.
Об этом сообщил поселковый глава Сергей Стариков.
По его словам, начальник Харьковской ОВА подписал соответствующий указ 14 мая.
Эвакуация касается сел Кравцовка, Боровское, Волосская Балаклея, Михайловка, Нижний Бурлук, Раздольное, Владимировка, Шевченково, Смолевка, Шишковка, Михайловка и Ивановка.
Стариков отметил, что старосты будут информировать жителей об условиях эвакуации и доступной помощи. По его словам, громада также заключила соглашения с тыловыми громадами-партнерами для размещения эвакуированных.
Отдельно в громаде продолжает действовать принудительная эвакуация семей с детьми, приказ о которой подписали 6 мая.
По словам Старикова, семьи с детьми должны эвакуироваться в течение месяца после обнародования приказа. Если этого не произойдет, детей могут эвакуировать без родителей при участии правоохранителей.
Напомним, 15 апреля в Харьковской области расширили зону обязательной и принудительной эвакуации населения в Купянском районе.
Также в мае Украина просила международную поддержку для спасения людей с левобережья Херсонской области. Олешки, Голая Пристань и окружающие села оказались на грани выживания – без света, газа и доступа к еде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»