В Германии отреагировали на предложение путина сделать Шредера посредником в переговорах

В Германии отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина относительно возможного назначения бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах между ЕС и россией касательно войны против Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам Адис Ахметович заявил, что идея привлечения Шредера к переговорному процессу «заслуживает серьезного рассмотрения». По его словам, Европа не должна позволить, чтобы вопросы будущего Украины и европейской безопасности решали только США и россия.

В то же время официальный Берлин отверг предложение Кремля. По данным источников в немецком правительстве, заявление путина расценивают как очередное «фейковое предложение» в рамках гибридной стратегии россии. Там подчеркнули, что эта тема не должна провоцировать споры внутри ЕС и Германии.

Сам Герхард Шредер от комментариев относительно возможной роли переговорщика отказался.

Напомним, 9 мая путин заявил, что считает Шредера «лучшим кандидатом» на роль посредника между рф и Европейским Союзом.

Заметим, что 82-летний Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах и долгое время поддерживал тесные связи с россией. После завершения политической карьеры он работал в российских энергетических компаниях и неоднократно подвергался критике из-за близости к Кремлю. После начала полномасштабной войны рф против Украины Шредер так и не дистанцировался от российского руководства.

