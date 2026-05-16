ПВО ликвидировала почти все российские дроны во время ночной атаки

В ночь на 16 мая россия атаковала Украина 294 дронами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 269 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на субботу, 16 мая, российские войска атаковали украинские регионы 294 ударными БПЛА типа Shahed «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Беспилотники враг запускал с территории россии и временно оккупированного Крыма.

Противовоздушная оборона, по предварительным данным, ликвидировала 269 БПЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны. Однако было зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Отметим, что под атакой оказался Измаильский район Одесской области. Пострадали объекты критической, жилой и портовой инфраструктуры. Два человека получили ранения.

Кроме этого, накануне, 15 мая, в Запорожской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд, попав вблизи одного из вагонов. В результате удара ранения получили два пассажира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.