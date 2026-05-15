Оккупанты ударили дроном по пригородному поезду на Запорожье, ранены пассажиры

Общество
Читати українською
В Запорожской области российский беспилотник попал вблизи пригородного поезда во время движения. В результате атаки двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.
Фото Укрзалізниця

В Запорожской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд, попав вблизи одного из вагонов. В результате удара ранения получили двое пассажиров, их госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Как отмечается, мониторинговый центр компании заранее предупредил локомотивную бригаду о воздушной угрозе. После этого поезд оперативно остановили, а пассажиров начали эвакуировать в безопасное место.

Из-за ограниченного времени не все успели покинуть вагоны: двое пассажиров получили осколочные ранения. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия, после чего их передали медикам для дальнейшего лечения.

На месте атаки работают соответствующие службы, продолжается восстановление движения поездов на поражённом участке.

Напомним, российские войска в ночь на 15 мая атаковали Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31, противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным беспилотником различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

В частности, ночью россия нанесла массированный удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома, административное здание и автомобили. Также известно о двух пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Укрзализныця Запорожская область Поезд Железная дорога Раненые Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина и россия провели первый этап обмена пленными в формате «1000 на 1000»
Оккупанты ударили дроном по пригородному поезду на Запорожье, ранены пассажиры
ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-главы Нацбанка Шевченко
Силы ПВО в течение ночи обезвредили противокорабельную ракету и 130 российских дронов
В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара
Трамп заявил, что теряет терпение в отношении Ирана
Рф ночью нанесла комбинированный удар по Одесчине, повреждены дома и есть пострадавшие
Российская экономика пошла на спад и тянет за собой Беларусь – разведка
Удар по Киеву: количество погибших возросло до 24, среди них – трое детей
Ветеранам и семьям погибших компенсируют стоимость жилья: в Кабмине анонсировали новые выплаты
Больше новостей