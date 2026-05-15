Оккупанты ударили дроном по пригородному поезду на Запорожье, ранены пассажиры

В Запорожской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд, попав вблизи одного из вагонов. В результате удара ранения получили двое пассажиров, их госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Как отмечается, мониторинговый центр компании заранее предупредил локомотивную бригаду о воздушной угрозе. После этого поезд оперативно остановили, а пассажиров начали эвакуировать в безопасное место.

Из-за ограниченного времени не все успели покинуть вагоны: двое пассажиров получили осколочные ранения. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия, после чего их передали медикам для дальнейшего лечения.

На месте атаки работают соответствующие службы, продолжается восстановление движения поездов на поражённом участке.

Напомним, российские войска в ночь на 15 мая атаковали Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31, противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным беспилотником различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

В частности, ночью россия нанесла массированный удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома, административное здание и автомобили. Также известно о двух пострадавших.

