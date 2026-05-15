Рф атаковала Запорожье и Харьков: есть раненые, повреждены дома

Российские военные вечером 15 мая атаковали ударными БПЛА два района города Харьков и гражданскую инфраструктуру Запорожья. В результате удара рф повреждены частные дома и предприятие. Есть раненые.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграм-каналах.

В результате вражеской атаки на Запорожье есть раненые и повреждены частные дома. По словам Федорова, россияне целились по промышленной инфраструктуре, однако основной удар снова пришелся на гражданские объекты.

«Уже трое раненых – увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье», – написал он.

Среди пострадавших 76-летняя и 64-летняя женщины, а также мужчина 71 года.

На местах работают коммунальщики и соответствующие службы, которые помогают ликвидировать последствия атаки рф, добавил глава ОВА Федоров.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на два района города и отметил, что есть один пострадавший человек и пожары в частных домах.

По сообщению мэра города, российские ударные дроны ударили по Новобаварскому и Основянскому районам.

«В Основянском районе есть один пострадавший человек. С ним работают врачи», – написал Терехов.

Позже он добавил, что в Новобаварском районе – без пострадавших. Удар рф пришелся по зданию неработающего предприятия. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия атак оккупанта.

Напомним, в ночь на 15 мая россия нанесла массированный удар по Одесской области. В результате атаки были повреждены жилые дома, админздание и автомобили. Также известно о двух пострадавших.

Всего 15 мая россияне атаковали Украина пятью противорадиолокационными ракетами Х-31, противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также мы сообщали, что в Киеве завершили поисково-рясательные работы на месте российского удара после массированной атаки по Украине. В результате обстрела рф погибли 24 человека, среди них трое детей, еще 48 человек получили ранения.

