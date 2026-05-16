В Молдове отреагировали на указ путина об упрощении выдачи паспортов жителям Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду осудила новый указ главы Кремля владимира путина, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. В Кишиневе считают, что это может быть связано со списком попыток привлечь новых бойцов для войны в Украине.

Об этом сообщают Politico и NewsMaker.

Согласно словам Санду, соответствующий шаг, скорее всего, является инструментом скрытой мобилизации для войны против Украины.

«Вероятно, им просто нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украине», – заявила президент.

Она добавила, что этот указ является очередной тактикой Кремля, направленной на запугивание Кишинева и срыв усилий по реинтеграции Приднестровья – непризнанного региона Молдовы.

Санду предположила, что действия Москвы вряд ли будут иметь большой успех среди местного населения. Она подчеркнула, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину большинство жителей Приднестровья активно оформляли именно молдавское гражданство.

В то же время, руководитель молдавского правительства Александру Мунтяну призвал жителей Приднестровья «быть осторожными», напомнив, что гражданство предполагает не только «преимущества и свободу передвижения, но и обязанности».

Он отметил, что власти Молдовы обсудят возможные меры после указа, подписанного путиным, а Кишинев не исключает вызов российского посла.

«Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если будет нужно, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его в связи с дронами», – заявил Мунтяну.

Как известно, путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что российская федерация намерена разместить 10 тысяч военнослужащих на территории непризнанного Приднестровья на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что Силы обороны просчитывают все возможные сценарии на юго-западных рубежах Украины и активно усиливают оборонительные позиции на Приднестровском направлении.

А президент Владимир Зеленский заявлял о стремлении россии создать «буферную зону» по всему периметру украинской границы, в том числе и вдоль Беларуси, но он отмечал, что прямых угроз со стороны Приднестровья на данный момент нет.

