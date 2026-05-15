Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный портал правовой информации рф.
Согласно документу, подать заявку на российский паспорт в упрощенном порядке смогут совершеннолетние жители Приднестровья, являющиеся дееспособными и постоянно там проживающие.
Также отдельно речь идет об уязвимых категориях – детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лицах. В таких случаях документы могут оформлять их законные представители или учреждения, в которых они находятся.
Заявления необходимо подавать через российские консульства или диппредставничества по установленным формам.
Указ уже вступил в силу после официального опубликования.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны просчитывают все возможные сценарии на юго-западных рубежах Украины и активно усиливают оборонные позиции на Приднестровском направлении.
А президент Владимир Зеленский заявлял о стремлении россии создать «буферную зону» по всему периметру украинской границы, в том числе и вдоль Беларуси, но он отмечал, что прямых угроз со стороны Приднестровья пока нет.
