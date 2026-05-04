Военные готовятся к любым сценариям на границе с Приднестровьем и усиливают оборону – ОК «Запад»

Силы обороны готовятся к любым сценариям на юго-западной границе Украины и усиливают оборонительные рубежи на Приднестровском направлении.

Об этом сообщает оперативное командование «Запад» в соцсетях.

«Граница Украины с Приднестровским регионом Республики Молдова не покидает фокуса нашего внимания из-за присутствия там российского военного контингента и нестабильной ситуации с безопасностью. С учетом опыта войны на других направлениях, Силы обороны готовятся к любым сценариям и усиливают оборонительные рубежи», – говорится в сообщении ОК «Запад».

23 февраля 2023, 21:30 Молдова и проблема Приднестровья: может ли рф открыть «Молдавский фронт» О проблеме Приднестровья, реальности сценария нападения россии на Молдову и тех самых снарядных складах в Колбасной – в материале Слово и дело

В частности, на Приднестровском направлении наращивают инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневренности и логистики войск.

В ходе поездки командующего группировкой войск «Запад» бригадного генерала Владимира Шведюка проверено состояние готовности подразделений, их обеспечение, а также развитие фортификационных сооружений и логистики.

Особое внимание уделили взаимодействию с местными общинами, безопасности полевых работ, контролю минных полей и подготовке национального сопротивления.

«Военные на этом направлении контролируют, чтобы аграрии могли безопасно проводить сезонные полевые работы, учитывая построение в приграничье системы инженерных заграждений, минных полей и рубежей обороны наших войск», – поясняют в оперативном командовании.

Кроме этого, в ОК «Запад» отметили, что планируют создать эшелонированную систему защиты в этом районе.

«Главная цель – создание эшелонированной системы обороны и готовность оперативно реагировать на любые угрозы», – добавили в пресс-службе.

Также командующий группировкой войск «Запад» встретился с представителями медицинских учреждений региона для проверки готовности медицинской инфраструктуры региона к помощи военным в случае необходимости.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что российская федерация намерена разместить 10 тысяч военнослужащих на территории непризнанного Приднестровья на границе с Украиной.

Также аналитики «Слово и дело» анализировали, может ли российская федерация открыть «Молдавский фронт» и ввязаться в еще одну вооруженную авантюру.

Вместе с этим, президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что россия стремится создать так называемую «буферную зону» вдоль всей границы Украины – не только со своей территорией, но и вдоль Беларуси.

А еще, военно-политическое руководство Украины сообщило, что намерено усилить защиту ряда прифронтовых и приграничных городов от атак российских беспилотников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.