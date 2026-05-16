Войска рф массированно обстреляли Никопольщину, есть жертва и почти десяток раненых

Общество
Читати українською
В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеских атак 16 мая один человек погиб еще 9 – пострадали, из них двое детей.
t.me/dnipropetrovskaODA

В субботу, 16 мая, российские войска нанесли более 70 ударов по Днепропетровской области, массированно атаковав два района области. В Никопольском районе в результате атак один человек погиб и девять пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Более 70 раз враг атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и ракетами. Как отмечается, на Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская общины. Повреждены инфраструктура, админздания, АЗС, детсад, магазин, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, авто.

«Погиб 38-летний мужчина. Пострадали 9 человек. Двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении, в том числе и дети – 10-летняя девочка и 14-летний мальчик», – отметил Ганжа.

Руководитель области добавил, что на Криворожье россияне попали по самому Кривому Рогу и по Зеленодольской общине, там повреждены инфраструктура и предприятие.

Напомним, в субботу, 16 мая, в результате артиллерийского обстрела центра Херсона погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Также сегодня в больнице умер еще один работник «Нафтогаза», получивший ранения во время атаки на Полтавщину 5 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Жертвы Днепропетровская область Никополь Раненые Атака Обстрел Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Швеции задержан член экипажа танкера Sea Owl 1 по подозрению в подделке документов
В Италии мужчина на авто въехал в толпу людей и напал с ножом на прохожего, есть пострадавшие
США не продлили срок действия исключений по санкциям против российской нефти
Войска рф массированно обстреляли Никопольщину, есть жертва и почти десяток раненых
В Молдове отреагировали на указ путина об упрощении выдачи паспортов жителям Приднестровья
В Генштабе уточнили последствия атаки на нефтяные установки Рязанского НПЗ и военные объекты рф
На Полтавщине возросло количество погибших в результате атаки 5 мая
Президент Латвии поручил оппозиционному депутату сформировать новое правительство
«Я знаю, как с ними разговаривать»: Буданов заявил о контактах в россии
Оккупанты ударили по центру Херсона, есть жертва и раненые в тяжелом состоянии
Больше новостей