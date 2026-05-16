Пожар вспыхнул на одном из крупнейших химзаводов юга рф после атаки дронов

В ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат «Невинномысский Азот» в городе Невинномысск Ставропольского края рф. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.

6 января 2026, 17:45 Какие оборонные заводы и предприятия рф попали под атаку в 2025 году Сколько раз атаковали предприятия российского ВПК в 2025 году и какие заводы были под ударами чаще всего – на инфографике.

По словам очевидцев, в небе над промышленной зоной заметили несколько дронов, после чего раздались взрывы и началось возгорание. Местные жители публиковали видео со вспышками и густым дымом в районе завода.

Предварительно, под ударом могло находиться стратегическое предприятие ВПК. А именно завод «Невинномысский Азот», который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и химического сырья на юге россии. Завод выпускает аммиак, аммиачную селитру, азотную кислоту, карбамид и другую продукцию, часть которой имеет двойное, гражданское и военное, назначение.

OSINT-аналитики отмечают, что аммиачная селитра и азотная кислота используются не только в аграрном секторе, но и в производстве взрывчатых веществ и компонентов для военной промышленности.

Как известно, это уже третья атака на комбинат с начала года. Официальные власти рф пока не сообщали о масштабах повреждений или возможных пострадавших. Губернатор Ставрополья лишь предупреждал о «беспилотной угрозе».

Напомним, в последний раз о взрывах и вероятном пожаре на «Невинномысском Азоте» сообщалось в марте.

А накануне в Генштабе подтвердили успешное поражение НПЗ в российской Рязани и атаки на ряд объектов на оккупированных территориях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.