НПЗ в российской Перми полностью остановил работу после атаки дронов – СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Пермь полностью прекратил переработку нефти после удару українського безпілотника 7 травня, который вызвал пожар и повредил производственное оборудование.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

6 января 2026, 17:45 Какие оборонные заводы и предприятия рф попали под атаку в 2025 году Сколько раз атаковали предприятия российского ВПК в 2025 году и какие заводы были под ударами чаще всего – на инфографике.

Как отмечается, после атаки предприятие было вынуждено экстренно остановить сразу три установки первичной перегонки нефти. Часть вторичных технологических мощностей также была выведена из эксплуатации, что фактически парализовало работу завода.

Отдельно отмечается, что одна из ключевых установок первичной переработки – CDU-4 – уже не работала с 30 апреля после предыдущего удара дрона, и новая атака лишь ухудшила ситуацию на предприятии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил факт атаки беспилотников по промышленным объектам региона, расположенного примерно в 1 460 километрах к востоку от Москвы. В то же время он не уточнил, какое именно предприятие было повреждено.

По оценкам источников, восстановительные работы могут занять несколько недель в зависимости от масштаба повреждений и доступности оборудования.

Как известно, Пермский нефтеперерабатывающий завод в 2024 году переработал около 12,6 млн тонн нефти, что эквивалентно примерно 250 тысячам баррелей в сутки. Предприятие произвело около 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 тысяч тонн кокса и около 200 тысяч тонн мазута.

Напомним, в ночь на 8 мая бойцы СБУ завдали нових ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Перм», которые расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Также накануне стало известно, что у росії на тлі українських атак на нафтопереробні заводи фіксується дефіцит бензину, зокрема марки АІ-95.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.