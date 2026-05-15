Более 6,8 млн грн активов: САП обратилась в суд по имуществу главы райсуда в Винницкой области

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов председателя одного из районных судов Винницкой области. Речь идет о майно та доходи общей стоимостью более 6,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным «Слово и дело», речь идет о председателе Немировского райсуда Винницкой области Сергее Науменко.

По данным следствия, речь идет о двух квартирах в Киеве – трехкомнатной и однокомнатной, приобретенных в 2020–2021 годах, а также не менее 142 тыс. грн дохода от аренды одной из них. Общая стоимость активов превышает 6,8 млн грн.

Прокуратура указывает, что недвижимость была оформлена на близких родственников судьи, однако фактически находилась в пользовании его семьи. В частности, дочь судьи проживала в одной из квартир, а сам чиновник периодически находился по этому адресу. Другая квартира сдавалась в аренду, а средства поступали на счета дочери и тещи.

Финансовый анализ показал, что официальные владельцы не имели достаточных законных доходов для приобретения имущества. При этом совокупные задекларированные доходы судьи и его жены были существенно меньше стоимости активов – разница превышает 5,5 млн грн.

Иск основан на доказательствах, собранных прокурорами САП, и материалах антикоррупционных органов, которые указывают на фактический контроль должностного лица над имуществом. На время рассмотрения дела Высший антикоррупционный суд наложил арест на соответствующую недвижимость для предотвращения ее отчуждения.

Напомним, накануне Высший антикоррупционный суд конфіскував вартість трьох автомобілів, якими користувався народний депутат Сергій Литвиненко. Речь идет о 7,25 млн грн.

Также ранее ВАКС конфіскував автомобіль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены.

