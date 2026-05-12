Элитное строительство под Киевом: подозрения получили еще 6 фигурантов, среди них Миндич и Чернышов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, которую разоблачили на легализации 460 млн гривен на элитном имуществе.

Об этом сообщает НАБУ в Телеграм-канале.

Среди тех, кто получил подозрения, судя по материалам дела, вероятно, Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.

Всего подозрения получили шесть человек.

«В течение 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин Киевской области», – говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны.

Как отметили в НАБУ, часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций. А это – почти 9 млн долларов.

«Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО «НАЭК «Энергоатом», – сообщили в НАБУ.

Фигурантам грозит наказание по ч. 3 ст. 209 УК Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 11 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Андрею Ермаку. По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОПУ, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Позже Ермак отреагировал на получение подозрения, заявив, что предоставит комментарии тогда, когда «завершатся следственные действия».

