Элитное строительство под Киевом: подозрения получили еще 6 фигурантов, среди них Миндич и Чернышов

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной 11 мая на легализации имущества, добытого преступным путем, в особо крупных размерах.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, которую разоблачили на легализации 460 млн гривен на элитном имуществе.

Об этом сообщает НАБУ в Телеграм-канале.

Среди тех, кто получил подозрения, судя по материалам дела, вероятно, Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.

«В течение 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин Киевской области», – говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны.

Как отметили в НАБУ, часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций. А это – почти 9 млн долларов.

«Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО «НАЭК «Энергоатом», – сообщили в НАБУ.

Фигурантам грозит наказание по ч. 3 ст. 209 УК Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 11 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Андрею Ермаку. По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОПУ, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Позже Ермак отреагировал на получение подозрения, заявив, что предоставит комментарии тогда, когда «завершатся следственные действия».

НАБУ САП Расследование Подозрение Алексей Чернышов Деньги Тимур Миндич
