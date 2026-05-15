Экс-чиновник ГП «Укртранснефтепродукт» в очередной раз продлил обязательства

Высший антикоррупционный суд продлил до 1 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя директора государственного предприятия «Укртранснефтепродукт» Александра Горбунова по делу экс-народного депутата Сергея Пашинского.

Такое решение 1 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 15 февраля 2024 года суд арестовал Горбунова с альтернативой 9,08 млн. грн. Позже его внесли эти средства и подозреваемый вышел из-под стражи. 14 января 2025 ВАКС уменьшил размер залога до 5 млн грн. Горбунов обязан: уведомлять об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц относительно обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил еще раз продлить действие обязанностей еще на два месяца.

_«Продлить на срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Горбунова – ред.), в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога. Срок действия определения – два месяца, до 1 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-нардепа Сергея Пашинского. Альтернативой ему определили 272,52 млн грн залога. Эти средства внесли и политик вышел из-под стражи.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Сергею Пашинскому, бизнесмену Сергею Тищенко и другим в завладении арестованными нефтепродуктами Курченко, подлежащими национализации.

Следствие установило, что в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. По мнению следствия, Тищенко и Пашинский разработали схему завладения арестованным имуществом и создали преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом Пашинский обеспечил контроль над базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.

В дальнейшем госпредприятие под предлогом «вынужденности продаж» в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Частично вырученные за это средства вывели на счета компаний, в то время как в государственный бюджет не поступило ни одной гривны. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, составляет 967 млн грн.

