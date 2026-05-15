Саудовская Аравия предлагает союзникам пакт о ненападении на Ближнем Востоке с участием Ирана – FT

Саудовская Аравия обсуждает с союзниками концепцию соглашения о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, которая должна быть направлена на снижение региональной напряжённости после завершения войны между США и Израилем против Ирана.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным дипломатов, Эр-Рияд рассматривает в качестве модели Хельсинкский процесс 1970-х годов, который помог ослабить напряжённость в Европе во время Холодной войны. Инициатива предусматривает создание рамочного соглашения о взаимном отказе от агрессии и потенциальное расширение экономического сотрудничества между региональными государствами.

Страны Персидского залива обеспокоены тем, что после завершения конфликта Иран может остаться ослабленным, но более жёстким в своей региональной политике. Особое беспокойство вызывают атаки со стороны Ирана на энергетическую инфраструктуру и угрозы для стратегических маршрутов, в частности Ормузского пролива.

По словам дипломатов, идею поддерживают некоторые европейские страны и институты ЕС, которые считают её способом предотвращения новых конфликтов и обеспечения безопасности в регионе.

В то же время переговоры между США и Ираном, которые проходят через посредников, сосредоточены преимущественно на ядерной программе Тегерана, тогда как вопросы ракетного потенциала и поддержки прокси-сил остаются вне рамок договорённостей.

Отдельные арабские дипломаты отмечают, что реализация пакта будет сложной без участия Израиля, поскольку он остаётся одним из ключевых участников региональных конфликтов. В то же время отсутствие единой позиции по Израилю может усложнить формирование широкого соглашения.

Среди стран региона сохраняются разногласия. В частности, Объединённые Арабские Эмираты занимают более жёсткую позицию по Ирану и одновременно углубляют сотрудничество с Израилем, тогда как Саудовская Аравия поддерживает дипломатические инициативы по деэскалации.

Параллельно Саудовская Аравия усиливает координацию с Пакистаном, Турцией и Египтом. Ранее Эр-Рияд подписал оборонное соглашение с Пакистаном, а Исламабад предлагает расширить его за счёт Катара и Турции для формирования более широкого регионального оборонно-экономического блока.

Иран, со своей стороны, заявляет о готовности к региональным договорённостям, которые, по мнению Тегерана, должны уменьшить вмешательство внешних сил в дела Ближнего Востока.

Напомним, недавно стало известно, что Саудовская Аравия осуществила серию тайных авиаударов по территории Ирана в ответ на атаки, которые государство подверглось во время обострения конфликта на Ближнем Востоке в марте.

Также ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооружённому противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Однако позже стало известно, что Трамп отверг ответ Ирана на последний проект соглашения о завершении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

