ВАКС конфисковал стоимость трех автомобилей нардепа Литвиненко

Высший антикоррупционный суд конфисковал стоимость трех автомобилей, которыми пользовался народный депутат Сергей Литвиненко. Речь идет о 7,25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не отмечает фамилии политика.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Литвиненко. Как известно, прокурор САП подал иск к нардепу Сергею Литвиненко. В нем он просил конфисковать активы политика общей стоимостью более 8,6 млн грн. По данным прокурора, в течение 2020–2021 годов неофициальные водители нардепа и связанное с ним частное общество приобрели в собственность три люксовых автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2020 г.в., BMW 730LD, 2020 г.в. и BMW Х5 2020 г.в.

После покупки этих активов их использовал Литвиненко. При этом даже получил допуск для въезда на территорию Верховной рады. Проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена ​​невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов.

«14 мая коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с нардепом. Речь идет об автомобилях: Toyota Land Cruiser 200 2020 г.в.; BMW 730LD 2020 г.в.; BMW Х5 2020 г.в. Суд постановил взыскать в доход государства их стоимость в сумме 7255976 гривен. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста», – сообщает САП.

Напомним, ВАКС конфисковал автомобиль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены. По мнению прокурора САП, оперативник Нацполиции Корнийчук через свою тещу приобрел в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 г.в. стоимостью почти 2,22 млн грн. Как считает САП, именно в интересах Корнийчука и по его поручению был приобретен автомобиль. К тому же его теща не имела законных доходов для приобретения транспортного средства. Сам Корнийчук тоже не имел достаточно средств. В дальнейшем указанный автомобиль перерегистрировали на родную сестру жены полицейского Светлану Зелинскую.

