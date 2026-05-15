Мошенники массово выдают себя за сотрудников СБУ и рассылают фейковые повестки на допрос

Граждан предупреждают о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники рассылают украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

Об этом сообщает СБУ.

6 мая 2026, 15:11

Как отмечается, мошенники звонят или пишут украинцам от имени представителей СБУ, полиции или других государственных структур. Во время разговоров они заявляют о якобы открытии уголовного производства из-за «государственной измены», «финансирования рф» или «приобретения запрещённых товаров».

Для усиления психологического давления злоумышленники отправляют через мессенджеры поддельные повестки-вызовы на допрос, стилизованные под официальные документы правоохранительных органов. После этого аферисты предлагают «решить проблему» и избежать наказания за деньги.

По данным СБУ, в большинстве случаев мошенники требуют перевести средства на банковские карты или передать наличные якобы «для проверки» или «закрытия дела». В спецслужбе подчёркивают, что такие требования являются незаконными и свидетельствуют о мошенничестве.

В Службе безопасности призвали граждан быть особенно внимательными и не сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, пароли или коды подтверждения. Также украинцам рекомендуют не осуществлять срочные переводы средств под давлением или угрозами.

Кроме того, в СБУ советуют фиксировать все контакты мошенников — записывать номера телефонов, сохранять сообщения и делать скриншоты переписки. Проверять информацию гражданам рекомендуют только через официальные ресурсы Службы безопасности Украины и верифицированные страницы в соцсетях.

Напомним, недавно из Эстонии экстрадировали организатора мошеннической схемы продажи авто для ВСУ, участники которой представлялись волонтёрами и представителями известных благотворительных фондов, в частности, фонда Сергея Притулы, обманывая военных. Военным был нанесён ежемесячный ущерб на более чем 5 млн грн.

Также ранее сообщалось, что мошенники под видом «помощи» выманили у украинцев около 5 млн грн через фишинговые сайты и фейковые объявления.

