Мэра Львова на улице облили неизвестным веществом: Садовый прокомментировал инцидент

15 мая во Львове на мэра города Андрея Садового напал 46-летний мужчина. Он облил политика неизвестным веществом и скрылся.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Телеграм-канале.

Инцидент произошел около 10:40 на площади Рынок. По данным следствия, прохожий подбежал и неожиданно облил городского голову.

Позже личность злоумышленника установили, им оказался 46-летний местный житель. Ему инкриминируют нарушение ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Львовянину грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас полиция проводит неотложные следственные действия в рамках досудебного расследования, сказано в сообщении.

Тем временем мэр Львова уже прокомментировал инцидент и поблагодарил всех, кто беспокоится. По его словам, это не первое нападение на него, поэтому ему «не привыкать».

Как рассказал мэр Львова, когда он шел на работу утром, к нему подбежал мужчина и вылил на спину ведро грязной жидкости.

«Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение», – написал Садовой.

Также он попросил «не раздувать» это событие и отметил, что с ним все в порядке.

